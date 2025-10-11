Reconoce Amtac a la Secretaria de Seguridad

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la colaboración entre los diversos sectores de la población, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que dirige su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, y del subsecretario de la Guardia Estatal Vial Preventiva y de Turismo, Guillermo López Murúa, asistieron al segundo aniversario de la Alianza Mexicana de Transportistas, A.C. (Amtac).

Durante el acto conmemorativo, se realizó la entrega simbólica del reconocimiento al secretario de Seguridad del Pueblo; Óscar Alberto Aparicio Avendaño, por su capacidad de establecer alianzas estratégicas con el sector transporte y por su labor en favor de la paz y la seguridad en el estado, elementos fundamentales para la estabilidad y productividad regional.

Asimismo, fue distinguido el subsecretario de Seguridad del Pueblo, por su compromiso permanente con la seguridad carretera, factor esencial para el trabajo diario de los transportistas y para el impulso económico de Chiapas mediante la garantía de un tránsito seguro.

También, el subsecretario de la Guardia Estatal Vial Preventiva y de Turismo; fue reconocido por su participación activa en la construcción de una cultura vial preventiva, orientada a proteger la integridad de los conductores y a fomentar un entorno de respeto en las carreteras chiapanecas.

Distinción realizada gracias a la labor clave que han estado desarrollando en Chiapas, destacando la importancia de la colaboración institucional entre el sector transporte y la SSP, la cual ha permitido avanzar hacia un entorno más seguro para los operadores, las unidades y las mercancías que transitan por el estado, tal como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

La Amtac reiteró que el fortalecimiento de la seguridad no solo beneficia al sector transporte, sino que también representa una base sólida para el desarrollo económico de Chiapas. Por ello, ratificó su voluntad de seguir colaborando estrechamente con la SSP y las autoridades de esta Nueva ERA.