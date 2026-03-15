Reconoce Banco Mundial avances en proyecto

Tras una visita de auditoría fiduciaria y de campo realizada durante tres días en Chiapas, especialistas del Banco Mundial destacaron los avances y resultados del proyecto Conecta, una iniciativa enfocada en vincular la salud de las cuencas con prácticas productivas sustentables en el sector ganadero y agroforestal.

Durante la evaluación, la especialista ambiental senior, Dora Andrade, expresó su satisfacción con los resultados observados en territorio.

“Me voy encantada”, señaló al concluir el recorrido en el que se revisaron los impactos del programa en comunidades y áreas de intervención.

La auditoría incluyó la revisión de procesos financieros, administrativos y de implementación del proyecto que impulsa el Fondo de Conservación El Triunfo, organización que trabaja en la conservación ambiental y el fortalecimiento de prácticas productivas sostenibles en la región.

Además de Andrade, participaron Flor Martínez, especialista senior en manejo financiero, y Mariana González, especialista en salvaguardas ambientales, quienes también reconocieron el trabajo realizado por el equipo técnico y las comunidades participantes.

De acuerdo con los responsables del proyecto, este tipo de visitas son fundamentales para los donantes, ya que permiten verificar de forma directa en campo los resultados alcanzados.

“No solo lo ven en informes, sino que pueden constatar el compromiso del equipo, de las y los productores y de las alianzas con otras organizaciones”, destacaron.