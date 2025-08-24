Reconoce Cruz Roja logros en seguridad

El delegado estatal en Chiapas de la Cruz Roja Mexicana, Ángel Tovar Serrano, aseguró que el entorno de seguridad en la entidad ha mejorado sustancialmente lo que ha permitido a sus equipos transitar y dar la cobertura a todas la regiones.

“Hemos restablecido nuestra cobertura en el cien por ciento de los municipios de Chiapas, luego de un periodo en el que la violencia nos obligó a restringir sus operaciones en varias regiones consideradas de alto riesgo”, comentó.

Tranquilidad

Agregó que “hay una tranquilidad palpable. Actualmente circulamos por las carreteras sin haber registrado incidentes negativos, lo que nos permite brindar nuestro servicio con confianza y puntualidad”.

Tovar Serrano hizo un contraste con la situación previa, recordando que incluso durante temporadas vacacionales existía un temor generalizado que afectaba la movilidad hacia destinos turísticos como Puerto Arista o los municipios de la zona centro.

“Eso no solo impactaba la atención de emergencias, sino también la economía local. Llegamos a ver establecimientos emblemáticos como el restaurante del Puente Chiapas, completamente vacíos”, relató.

Nuevo escenario

Este nuevo escenario se da después de que, en abril de 2024, la propia Cruz Roja reconociera operar bajo el protocolo nacional de “Acceso Seguro”, que impedía a sus paramédicos ingresar a zonas catalogadas como “focos rojos” para evitar poner en peligro sus vidas.

Expuso que en el pasado, algunas ambulancias incluso fueron blanco de agresiones, incidentes que fueron minimizados por algunas autoridades como “daños colaterales”.

Finalmente, la Cruz Roja reconoció el actuar de las autoridades para restablecer la seguridad y el orden en el estado.