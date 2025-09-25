Reconoce diputada pronta respuesta tras lluvias

La diputada local, Alejandra Gómez Mendoza, reconoció la respuesta inmediata de las autoridades federales y estatales para rehabilitar las vías de comunicación afectadas por las recientes lluvias en la zona costa de Chiapas, particularmente en el municipio de Mapastepec.

En entrevista, la legisladora presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del estado informó que, a la fecha, su comisión no ha recibido ningún documento o solicitud formal de ayuda o gestión por parte de las poblaciones afectadas para actuar de manera específica en el tema.

“La realidad es que, a la fecha ninguna población, no hemos recibido a través de la comisión ningún documento para solicitar ayuda o intervención o gestión para actuar en específico en el tema de las lluvias”, señaló.

No obstante, Gómez Mendoza destacó la eficacia en la atención de la emergencia: “Un reconocimiento muy grande a nuestras autoridades tanto federales como estatales; en primera porque a través de la SICT acudieron al llamado y en alrededor de, tengo entendido, ocho horas se rehabilitó el puente Pacayal y otros puente colapsado en Mapastepec”.

La diputada extendió este reconocimiento tanto a las instancias federales, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), como a las estatales, incluyendo a Protección Civil estatal. Asimismo, resaltó el involucramiento personal del gobernador del estado en la coordinación de los trabajos.

Finalmente, hizo un llamado a la población a mantener las precauciones necesarias ante la temporada de lluvias: “Más allá de este reconocimiento, pedirle a toda la población de Chiapas que tome sus precauciones y que nos resguardemos cuándo tengamos las lluvias”.

Aseguró que los daños en infraestructura provocados por los deslaves “ya lo está atacando directamente nuestro Ejecutivo, tanto federal como estatal”.