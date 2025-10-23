Reconoce diputado captura de El Chesman

Tras la captura de Héctor “N”, alias “El Chesman”, presunto líder de “Los Motonetos” y autor material del homicidio del padre Marcelo en octubre de 2024, el diputado local de Movimiento de Regeneración Nacional, Juan Salvador Camacho Velasco, reconoció el operativo de la Fiscalía del Estado, pero hizo un llamado a no “cantar victoria” ante la persistente inseguridad en la región de los Altos.

En entrevista, el legislador por el V Distrito con cabecera en San Cristóbal afirmó que la detención, ocurrida casi un año después del crimen que conmocionó a la ciudad, es un logro que debe atribuirse a las autoridades estatales.

Reconocimiento a la Fiscalía

“Hoy a casi un año de distancia, se detiene a uno de los autores materiales de este crimen atroz y eso es algo que hay que reconocerle a la Fiscalía del Estado que encabeza el doctor Llaven, a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobernador Eduardo Ramírez”, declaró.

El diputado enfatizó que la actual administración estatal ha trazado “una ruta clara” contra la inseguridad, lo que, según dijo, ha posicionado a Chiapas como “uno de los estados más seguros del país de acuerdo con las estadísticas nacionales”.

Al ser cuestionado específicamente sobre la situación en San Cristóbal de Las Casas y la zona Altos, el diputado reconoció “un esfuerzo importante” por parte del gobierno del estado, pero señaló que los desafíos aún persisten.

“Se ha hecho un esfuerzo importante, que es digno de reconocerse, pero sin duda hace falta mucho más. Creo que no podemos tampoco cantar victoria y seguir trabajando”, expresó.

La realidad es compleja

Camacho Velasco señaló que, si bien el gobierno estatal ha hecho una “buena labor”, la realidad en las colonias y sectores de la ciudad es compleja. “La inseguridad lamentablemente en varios sectores, colonias y zonas de la ciudad, es latente, es existente y no la podemos dejar de reconocer”, admitió el legislador, subrayando la necesidad de que la estrategia se intensifique.

El turismo, motor económico de la “capital cultural”, fue otro de los puntos que destacó el diputado como un indicador clave para medir el éxito. “Hace falta que regrese el turismo a San Cristóbal y que se sientan seguros en el municipio”, afirmó.

“Se han hecho esfuerzos, pero hace falta todavía un largo camino por recorrer para que San Cristóbal de Las Casas pueda ser considerada nuevamente una de las joyas turísticas y seguras de Chiapas”, concluyó.