Reconoce Eduardo Ramírez el apoyo de México al campo

En Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó una mesa de trabajo entre autoridades de gobierno y productoras y productores de plátano, mango, café, palma de aceite y rambután, acompañado de la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra; la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez; y el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Octavio Sánchez Guillén.

Respaldo

En este marco, el mandatario refrendó el compromiso del gobierno de la "Nueva Era" de acompañar y respaldar a las productoras y los productores chiapanecos. Destacó que, gracias al orden y al adecuado manejo de las finanzas públicas, su administración cuenta con los recursos y la capacidad para brindar apoyos que contribuyan al fortalecimiento del campo.

Al participar en las mesas de trabajo, Eduardo Ramírez agradeció a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por colocar en la agenda prioritaria el impulso de los Polos del Bienestar, así como por el respaldo que brinda a Chiapas mediante diversas acciones y programas que benefician directamente a las mujeres y los hombres del campo.

Estrategia

Durante este encuentro, realizado como parte de la Estrategia de Integración Productiva entre productores regionales y empresas de acopio, empaque y comercialización, el mandatario chiapaneco manifestó su convicción de que el bienestar del campo se refleja en la prosperidad de todo el Estado. "Nuestros productores son el motor de la economía del Soconusco y de todo el Estado", afirmó.

Estuvieron presentes la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Guadalupe Toriello Elorza; el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; la diputada federal Patricia Armendáriz Guerra; el subsecretario de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico de la Secretaría de la Frontera Sur, Carlos Andrés Siles Torres; el titular de la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social, Emmanuel Neri Reyes; el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo; representantes de dependencias federales y estatales, así como empresarias y empresarios de distintos sectores, entre otras personas asistentes.