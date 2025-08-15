Reconoce educación a 15 estudiantes sobresalientes

En el marco de la transformación educativa la Secretaría de Educación de Chiapas reconoció a 15 estudiantes sobresalientes que integran la Delegación de Escuelas Preparatorias Estatales, dentro de su próxima participación en la “Feria Nacional de Ciencias Pauta” (Programa Adopte un Talento) 2025, con el propósito de honrar su esfuerzo, talento y dedicación, así como refrendar el respaldo institucional ante este importante reto académico.

En representación del titular de la Secretaría de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, José Adrián Brindis Bautista, director de Educación Media Superior expresó el compromiso firme de la dependencia por brindar todas las facilidades necesarias para que las y los estudiantes representen con orgullo a Chiapas, en este evento organizado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, subrayando que esta acción responde a la instrucción del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de dar prioridad a la excelencia académica y al impulso del talento juvenil.

Mensaje

“Lo que en su corazón pongan y lo combinen con su mente, no se les hará nada imposible”, expresó el funcionario ante estudiantes y docentes, a quienes deseó el mayor de los éxitos en su participación, subrayando la relevancia de involucrarse en actividades científicas y de innovación que enriquecen su proceso de formación.

Durante el encuentro, Jesús Castillo Trinidad, coordinador del Colegiado de Innovación y Acompañamiento Docente de Escuelas Preparatorias (Ciadep), reconoció la destacada labor de las instituciones educativas, así como el acompañamiento de madres y padres de familia en el proceso formativo de las y los alumnos, resaltando que esta participación es resultado del trabajo colaborativo y del compromiso compartido por elevar la calidad de la educación en el estado, y así poder distinguirse en espacios de actuación a nivel nacional.

Asistentes

En el evento también estuvieron presentes Edi Darinel López Zacarías, jefe del Departamento de Preparatorias del Estado; Doyma Ochoa Bautista, secretaria de Finanzas y Sara Eugenia Clemente Cueto, secretaria de trabajos y conflictos de nivel medio y representantes de la Sección 40 del SNTE.

Estas acciones reafirman el compromiso de la Secretaría de Educación de Chiapas con el fortalecimiento de las trayectorias académicas de las y los jóvenes, promoviendo espacios de participación y desarrollo en todos los niveles educativos.