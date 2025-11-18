Reconoce ERA a atletas de Olimpiada y Paralimpiada

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar entregó estímulos a las y los medallistas nacionales de Olimpiada, Paralimpiada y Primera Fuerza 2025, a quienes felicitó por los destacados resultados obtenidos en los Juegos Conade 2025. Refrendó además el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de respaldar a las y los atletas chiapanecos para que alcancen sus metas deportivas y continúen poniendo en alto el nombre de Chiapas.

Disciplina

En este marco, el mandatario destacó que los incentivos otorgados representan un reconocimiento al esfuerzo titánico demostrado en cada competencia. Dio a conocer que, a partir de febrero de 2026, quienes participen en las disciplinas olímpicas recibirán una beca mensual y apoyo tecnológico mediante el programa Conecta Chiapas, con el propósito de brindarles las herramientas necesarias para su óptimo desarrollo deportivo y escolar.

“Para mi gobierno es fundamental valorar la dedicación y el esfuerzo que realizan como atletas. No es que me haya olvidado de apoyarlos, pero este año teníamos un gran compromiso con la seguridad. Ahora que logramos la paz, podemos avanzar en temas clave para el desarrollo humano. Felicidades a las campeonas y los campeones de Chiapas. ¡Vivan nuestros deportistas de Chiapas!”, expresó, al tiempo que agradeció a madres y padres de familia por acompañar a sus hijas e hijos en la búsqueda de sus sueños.

Otros proyectos

Ramírez Aguilar añadió que también se impulsarán acciones para fortalecer las actividades artísticas y culturales en la entidad, con el objetivo de fomentar entre niñas, niños y jóvenes el gusto por la marimba, la poesía, el teatro, la pintura y otras expresiones creativas.

La directora general del Instituto del Deporte (Indeporte), Bárbara Altúzar Galindo, detalló que en esta edición se entregan estímulos a 221 atletas de distintas disciplinas, así como a entrenadores, acompañantes y auxiliares deportivos, con una inversión aproximada de 3 millones 400 mil pesos. Explicó que este reconocimiento premia el mérito deportivo y el trabajo en equipo demostrado en las diferentes justas.

Agregó que también fueron entregadas unidades de transporte para el Indeporte y un estímulo adicional a paratletas que, pese a no obtener medalla, se han convertido en un ejemplo que inspira a construir un Chiapas más empático e incluyente.

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, celebró el esfuerzo y la valentía de todas y todos los participantes, y sostuvo que, por el solo hecho de competir, ya son ganadores. Subrayó el impulso que el gobernador Eduardo Ramírez ha brindado al deporte, recordando que desde el abanderamiento les transmitió confianza y una mentalidad ganadora, reflejando su visión de apostar por quienes representan el presente y la esperanza del futuro.

Agradecimientos

El medallista paralímpico Luis Mario Nájera Vleeschower, ganador de plata en París 2024 y seleccionado nacional rumbo a Los Ángeles 2028, agradeció el respaldo que el Gobierno de Chiapas brinda a sus atletas y reconoció el esfuerzo de quienes reciben estos estímulos. Destacó la disciplina, el talento y la constancia de las y los deportistas, y señaló que cada logro es también fruto del acompañamiento de entrenadores, familias y equipos. Invitó a seguir fortaleciendo el deporte para que más jóvenes puedan desarrollarse y alcanzar sus metas.

Acompañaron al gobernador Yazmín y Renata Ramírez Espinoza; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez; la seleccionada nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028, Karime Montoya Alfaro; el medallista de oro en paratletismo de la Paralimpiada Nacional 2025, Paulo Díaz Ruiz; y la medallista de oro de los Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025, Naomi Aguilar Cerecedo, entre otras y otros competidores, entrenadores y familiares.