Reconoce ERA a investigadoras e investigadores locales

Al realizar la entrega de medallas y reconocimientos al Mérito Estatal de Investigación Científica, y apoyos al Sistema Estatal de Investigadores 2025, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar felicitó a las galardonadas y los galardonados por sus aportaciones en las distintas áreas de la ciencia, la tecnología y la innovación, las cuales contribuyen de manera directa al desarrollo humano.

Mensaje

Durante el acto, el mandatario destacó el talento, la capacidad, el conocimiento y la sólida vocación de las investigadoras y los investigadores, a quienes convocó a no claudicar en sus metas, a confiar en sus propósitos profesionales y a continuar desempeñando su labor con responsabilidad, conciencia y la convicción de que su trabajo es fundamental para la construcción de un mejor Chiapas y un mejor México.

"El gobierno de la Nueva ERA las y los reconoce, no solamente con los estímulos económicos y con las medallas, sino que los reconocemos como sociedad. Nuestro deseo es que sigan contribuyendo a favor de la ciencia, la tecnología y la investigación en diferentes rubros, que sigan aportando al mundo entero", expresó.

Ramírez Aguilar reconoció el desempeño de quienes integraron el jurado calificador y reafirmó que su administración continuará impulsando este tipo de incentivos, con el objetivo de que Chiapas se mantenga a la vanguardia en la generación de proyectos e investigaciones innovadoras que se traduzcan en bienestar, desarrollo y prosperidad.

Elección de perfiles

Por su parte, el director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas, Jovani Salazar Ruiz, explicó que, bajo los principios de transparencia e imparcialidad, el Comité Evaluador determinó a las y los acreedores de la Medalla al Mérito Estatal de Investigación 2025, así como a quienes recibieron estímulos económicos del Sistema Estatal de Investigación. "Al premiar a la investigación estamos garantizando un Chiapas con soberanía tecnológica y justicia social", agregó.

Asimismo, destacó a las y los investigadores chiapanecos que han sobresalido a nivel nacional e internacional, en particular a las niñas Michelle y Xóchitl, así como a Leonardo Coello, ganador de la Expo Ciencias 2025, quien representará a México en la Expo Ciencias Chile el próximo año. Subrayó que su constancia es ejemplo para las nuevas generaciones y demuestra que es posible proyectar un futuro mejor.

En representación de las y los galardonados, Víctor Manuel Ruiz Valdiviezo, distinguido con el Mérito Estatal de Investigación Científica, resaltó el impulso de la Nueva ERA a la investigación como un pilar del desarrollo social y económico de la entidad. Enfatizó que investigar en Chiapas es una labor estratégica y profundamente humana, orientada a atender problemáticas reales, fortalecer capacidades locales y generar bienestar.

Al evento asistieron la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la diputada presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ana Karen Ruiz Coutiño; la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; la rectora de la Universidad Politécnica de Chiapas, Indra Toledo Coutiño; así como los rectores de la Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, y de la Universidad Tecnológica de la Selva, Jorge Alonso Huitrón Flores; la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García; la directora general del Tecnológico Nacional de México, Campus Cintalapa, Olga Luz Espinosa Morales, entre otras autoridades educativas y del sector científico.