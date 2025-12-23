Reconoce ERA compromiso de la policía de Chiapas

Durante la celebración del Día de las y los Policías, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció que el compromiso, la entrega y la vocación de servicio de la policía estatal han sido determinantes para alcanzar lo que hace un año parecía impensable: restablecer la paz, el Estado de derecho y el buen gobierno en Chiapas. Afirmó que hoy la entidad vive en un clima de seguridad y armonía, condiciones que han permitido impulsar el bienestar, el desarrollo y la prosperidad de la población.

Acompañantes

Acompañado por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; el comandante de la 31 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández Velasco; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Inés Meléndez Estrada; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; así como autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, el mandatario reiteró que su administración continuará fortaleciendo los salarios, con el objetivo de dignificar la labor policial.

“El trabajo que realizan para proteger al pueblo es un acto que honra a sus familias y nos llena de orgullo. Por ello, este año nos propusimos incrementar el salario hasta en un 45 por ciento, y tengan la certeza de que en 2026 estos incentivos continuarán. Mi objetivo es que, al concluir mi gobierno en 2030, pueda decir con orgullo que nuestra policía es una de las mejor pagadas de la República Mexicana. Lo vamos a lograr”, manifestó ante las y los elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

Resultados positivos

En este contexto, Ramírez Aguilar resaltó que la coordinación y cooperación institucional han permitido ofrecer resultados positivos, y puntualizó que no se bajará la guardia para preservar la paz y la tranquilidad en todas las regiones del estado. “Valoro profundamente su trabajo. En mí tienen a un aliado, a un amigo, a un compañero y a un hermano de Chiapas para defender nuestra patria chica, incluso con la vida si es necesario. ¡Qué viva nuestra policía!”, expresó.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reconoció a las y los policías estatales como servidoras y servidores del pueblo dignos, que merecen mejores oportunidades de desarrollo para desempeñar su función con motivación, certidumbre y bienestar, tanto para ellas y ellos como para sus familias.

Subrayó que se mantiene un respaldo permanente para fortalecer su profesionalización y condiciones laborales, acciones que, enfatizó, han sido posibles gracias a la voluntad política del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

“Mi tarea es gestionar para que cada día estemos más fortalecidos”, señaló el titular de la SSP, tras realizar la entrega de incentivos económicos a las y los elementos en reconocimiento por los años de servicio. Asimismo, destacó la relevancia del trabajo policial en la preservación del orden público y la seguridad, además de resaltar su valentía, entrega y sacrificio al servicio de Chiapas, lo que ha permitido que hoy el estado sea seguro.

En representación de las y los policías, Óscar David Sánchez Marban manifestó el orgullo de pertenecer a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, una corporación comprometida con la seguridad y convencida de que Chiapas merece vivir en paz. Destacó que cada elemento actúa con honor, respeto y humanismo, y agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por dignificar la labor policial mediante el incremento salarial, el cual impacta directamente en la economía de sus familias.