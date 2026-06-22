Reconoce ERA la labor de los padres

En el marco de la conmemoración del Día del Padre, el gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, envió un mensaje de felicitación y reconocimiento a los padres chiapanecos, destacando el papel fundamental que desempeñan en la construcción de las familias y en la formación de valores para las nuevas generaciones.

El mandatario estatal señaló que la paternidad implica responsabilidades, preocupaciones y esfuerzos constantes encaminados a garantizar un mejor futuro para los hijos.

Asimismo, expresó su gratitud por la oportunidad de ser padre y compartió parte de su experiencia personal al referirse a sus tres hijas como los mayores regalos que ha recibido en la vida.

Mensaje

“Ser papá no es una tarea fácil. Ser papá es preocupación, es tener pendientes. Como todo papá, trabajamos por un mejor porvenir y por nuestra unidad familiar”, expresó.

También hizo referencia a la importancia de la salud, la unión familiar y la fe como elementos esenciales para enfrentar los desafíos cotidianos.

En ese contexto, agradeció a su padre por los consejos y enseñanzas que recibió durante su formación, los cuales, dijo, le permitieron construir principios y valores que continúan guiando su vida.

“Podemos cometer errores, pero siempre hay que saber rectificar”, señaló.

Finalmente, envió un abrazo y una felicitación a todos los padres de Chiapas y del país, reiterando la importancia de fortalecer los lazos familiares como base para el bienestar social.

“Felicidades a todos los papás. Los abrazo con cariño y con el alma. Feliz Día del Padre”, concluyó.