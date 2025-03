Reconoce ERA la lucha histórica de las mujeres

Aseguró que las mujeres han luchado desde distintos ámbitos para conquistar la libertad y el ejercicio pleno de sus derechos. Cortesía

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la Expo Feria “Mujer Transformadora”, en Tuxtla Gutiérrez, en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde resaltó la relevancia de esta conmemoración y reconoció a las mujeres que, a lo largo de la historia, han luchado desde distintos ámbitos para conquistar la libertad y el ejercicio pleno de sus derechos, muchas veces a costa de su propia vida.

Acompañado de la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario exhortó a las mujeres a denunciar cualquier acto de violencia y a no guardar silencio, ya que este problema suele escalar si no se atiende a tiempo. Asimismo, reafirmó el compromiso de su gobierno para garantizar que ninguna sea víctima de agresiones, pues “mientras haya niñas vendidas y mujeres violentadas, y no haya castigo, el gobierno habrá fracasado”, afirmó.

Instrucciones

Ramírez Aguilar aseguró que ha instruido a todo su gabinete legal y ampliado a fortalecer las acciones para prevenir y atender la violencia de género. Subrayó que, tras lograr avances significativos en la pacificación del estado, a partir del 17 de marzo, cuando se cumplen los primeros 100 días de su gobierno, se redoblarán los esfuerzos en esta materia.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), Dulce María Rodríguez Ovando, destacó los desafíos que aún persisten y las estrategias implementadas para combatir la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Al mismo tiempo, expresó su reconocimiento a todas aquellas que, desde distintos espacios, lideran iniciativas y trabajan diariamente para desmontar las estructuras de inequidad.

Un gran aliado

Rodríguez Ovando enfatizó el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, a quien calificó como un gran aliado en la protección y bienestar de mujeres y niñas. “Nuestro compromiso debe ser permanente, no solo alrededor de una fecha. Hoy tenemos que aprovechar que orgullosamente nos representa una mujer en la Presidencia de la República, y tenemos muchas más dando pauta y promoviendo una representación equitativa, desde el hogar hasta en los espacios laborales”, señaló.

Finalmente, Cecilia Vázquez Monterrosa, integrante del programa Mujer Transformadora, reconoció al gobierno de Eduardo Ramírez por generar espacios que visibilizan el talento de las emprendedoras. Aseveró que esta iniciativa no solo impulsa la difusión de sus proyectos innovadores, sino que también fomenta su participación activa en la sociedad. “Con tenacidad, valentía e inteligencia, las mujeres chiapanecas somos un pilar fundamental en la construcción de un mejor futuro”, concluyó.

Estuvieron presentes: las secretarias general de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz; Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto; de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; de Medio Ambiente e Historia Natural, Obdulia Magdalena Torres Abarca; de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez; y de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito; así como la fiscal de la Mujer del Estado, Eleanneth Jocabet García de los Santos.

Asimismo, las diputadas locales: Luz María Castillo Moreno, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos de Situación de Vulnerabilidad e Inclusión; Getsemaní Moreno Martínez, Flor de María Guirao Aguilar y Marcela Castillo Atristain, y la diputada federal, Karina Trujillo Trujillo; las titulares del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; del Centro Estatal de Prevención Social, Yolanda Alfaro Pérez; del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Angélica Altuzar Constantino; del Instituto Estatal del Agua, Karina Montesinos Cárdenas; del Centro Estatal de Trasplantes del Estado, Krystell Dávalos Barrientos; y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Lesdy Cecilia Calvo Chacón.