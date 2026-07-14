Reconoce ERA labor de combatientes forestales

Durante la conmemoración del Día Nacional de las y los Combatientes de Incendios Forestales, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo un encuentro con mujeres y hombres combatientes de distintas instituciones, a quienes reconoció por su labor en la protección de la madre tierra y por salvaguardar el patrimonio y la integridad de la población chiapaneca, al arriesgar su propia vida frente a contingencias naturales y aquellas provocadas por la actividad humana.

En este acto, donde también se entregaron reconocimientos a combatientes destacados por su compromiso, valor y entrega, el mandatario destacó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es dignificar el trabajo de quienes integran las brigadas de la Secretaría de Protección Civil.

Mejorar condiciones

En ese sentido, señaló que su administración realiza un esfuerzo permanente para garantizar mejores condiciones laborales, equipamiento adecuado y salarios más justos, a fin de que desempeñen sus funciones con mayor seguridad y brinden bienestar a sus familias.

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, presentó un informe sobre los resultados de la temporada de incendios forestales, en el que dio cuenta de las acciones de prevención, combate y coordinación interinstitucional desarrolladas en la entidad. Asimismo, agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para fortalecer la capacidad operativa de las brigadas y anunció que las y los combatientes recibirán capacitación permanente para ampliar sus conocimientos en la atención de distintas emergencias.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional Forestal en Chiapas, Carlos Morales Vázquez, señaló que la coordinación entre instituciones permitió no solo decretar 10 áreas naturales protegidas durante este año, sino también disminuir la incidencia de incendios forestales en el estado. Explicó que estos resultados abren la posibilidad de que el Fondo Verde de la Organización de las Naciones Unidas considere a Chiapas para canalizar recursos destinados a proyectos estratégicos de conservación de los bosques y selvas de la entidad.

Infraestructura educativa

En otro momento, el gobernador inauguró nuevos espacios educativos y una cancha de fútbol 7 en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 144, obras en las que se invirtieron 14.7 millones de pesos en beneficio de mil 490 estudiantes. Más tarde, visitó la Escuela Secundaria Federal Valentín Gómez Farías, donde entregó 751 mochilas a alumnas y alumnos de ambos turnos, además de libros del programa Leyendo por la Paz. En ese marco, reiteró que su administración continuará invirtiendo para fortalecer la infraestructura educativa y generar mayores oportunidades para la niñez y la juventud chiapaneca.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, resaltó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones para garantizar el derecho de las y los estudiantes a continuar su formación académica. Asimismo, hizo un llamado a madres, padres y personas tutoras a acompañar de manera permanente el proceso educativo de sus hijas e hijos.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que la rehabilitación de dos aulas didácticas y la construcción de dos más permitirá incorporar a 160 estudiantes adicionales al CBTIS 144. Añadió que la nueva cancha de futbol 7 contribuirá a fomentar la práctica deportiva y hábitos de vida saludables entre el alumnado.

A su vez, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar con el fortalecimiento de la infraestructura educativa, al impulsar espacios dignos que favorecen el desarrollo académico de las y los estudiantes.