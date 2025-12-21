Reconoce grandes avances de seguridad

El diputado federal Jorge Luis Villatoro Osorio, reconoció los avances alcanzados por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en materia de seguridad y ahora toca trabajar en el retorno del turismo guatemalteco a la región fronteriza sur, ya que ellos representan un respaldo importante para la economía.

En conferencia de prensa, mencionó que todas las carreteras de la entidad y principalmente de la Sierra Madre chiapaneca se encuentran transitables, al recuperarse la tranquilidad en la región, producto de los operativos instrumentados por los tres órdenes de gobierno.

“El gobernador ha puesto todas las cartas sobre la mesa por la seguridad y aunque siempre se presentan casos de delitos, hoy vivimos una realidad distinta a hace algunos meses”, explicó.

Descenso

En relación a la presencia del turismo guatemalteco, reconoció que se presentó un descenso considerable por cuestiones de seguridad, pero ahora al existir tranquilidad se tiene que invitar para que vengan a Tapachula y a la región.

Consideró que se debe brindar todas las facilidades para que puedan ingresar y salir, ya que existen denuncias de que en la frontera se les complica por cobros excesivo cuando quieren pasar con vehículos.

Por ello, el legislador federal dijo que se presentarán los casos ante las instancias correspondientes para que se les brinde una solución, ya que la presencia de los guatemaltecos es fundamental para el fortalecimiento de la economía local.