Reconoce interés académico en trabajo artesanal

La Colectiva Malacate, integrada de forma autónoma y autogestiva con el fin de investigar, producir y difundir la práctica textil de los Altos de Chiapas, reconocieron el interés de la antropóloga Rachel Schaetzel Barber, quien realizó su trabajo de grado sobre dicho grupo.

Schaetzel Barber culminó su proceso para obtener su título de doctorado con la investigación “Campos y valores del trabajo artesanal: Mujeres tsotsiles y tseltales en el mercado nacional e internacional de textiles en los Altos de Chiapas”, en el cual participaron integrantes de la colectiva.

La investigadora es estudiante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas Occidente), dirigido por el Dr. Jorge Eduardo Aceves Lozano.

“Nos sentimos muy orgullosas de que nuestro conocimiento y aportaciones se materialicen en esta investigación y ser parte de ella. Es importante visibilizar las contribuciones que nosotras las mujeres tsotsiles y tseltales hacemos a la academia”, expuso Malacate.

Por tanto, las integrantes agradecieron a la investigadora el tiempo compartido por su trabajo y compromiso con su Colectiva Malacate, ya que no solo se ha realizado la investigación sino también contribuyó de manera importante en la construcción de dos registros visuales importantes: uno de ellos parte de investigaciones previas sobre la protección de nuestros conocimientos, saberes y buenas prácticas en torno a la práctica textil; otra, sobre la vida cotidiana y procesos detrás de nuestras prácticas artesanales.

La colectiva finalizó entusiasta al expresar que su historia como organización es transformar las realidades y problemas sociales de sus territorios.

Trayectoria

En 2023, Malacate fue seleccionada para representar a México en el High-Level Dialogue on Indigenous Peoples, Traditional Cultural Expressions and Fashion, llevado a cabo en las oficinas centrales de The World Intellectual Property Organization (WIPO) en Ginebra, Suiza.

Participaron mujeres tsotsiles, tseltales y tojolabales “con el objetivo de proponer desde nuestra experiencia formas respetuosas, justas y dignas para la transformación en las relaciones de colaboración con diversos actores, incluyendo las empresas de moda, honra el camino que hemos construido en todos estos años”.