La chiapaneca Xóchitl Cruz López, creadora del proyecto “Baño Calientito”, fue recibida en el Congreso del Estado para otorgarle un reconocimiento y, asimismo, dialogar sobre propuestas que ayuden a impulsar su creación.

La joven sancristobalense fue recibida en Palacio Nacional hace unos días por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; desde entonces, ha alcanzado reconocimiento a nivel nacional.

Xóchitl visita el recinto

Durante su visita al recinto legislativo, reveló que el encuentro con la jefa de Estado se dio gracias al influencer Alexis Omman, quien sirvió de enlace para poder llegar hasta ella.

Explicó que, en su encuentro pudo platicar sobre su proyecto y los beneficios que puede otorgar a las familias de bajos recursos que padecen frío.

Proyecto

“Baño Calientito” es un calentador solar de agua de bajo costo que utiliza materiales reciclados. Aprovecha la radiación solar para calentar hasta 50 litros de agua sin usar gas, electricidad ni leña.

Actualmente, dijo que su proyecto se encuentra en proceso de registro y que, pese a que ella y su familia esperaban contar con el apoyo de instituciones, cuenta con el respaldo de la Secretaría de Educación y ahora busca el del legislativo estatal.

Comunicado

En su mensaje de aliento a los jóvenes chiapanecos que tengan la intención de crear e investigar, los animó a no detenerse y les dijo que “todo lo que tengan en mente se puede hacer realidad y puede llegar muy lejos”.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXIX Legislatura, Marcela Castillo, consideró importante que se ponga en alto a las niñas, niños y adolescentes talentosos que son referentes en Chiapas.

Elogió a Xóchitl como una niña muy talentosa que a lo largo de los años ha estado presentando diversos proyectos, y adelantó que, como Congreso, van a platicar sobre algunas propuestas que se plantean para apoyarla en este emprendimiento.