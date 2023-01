Reconoce REC a finca por ganar la “Cup the World”

En la entrega de reconocimiento a Cruz José Argüello Enríquez, de la finca “Santa Cruz” del municipio de La Concordia, ganadora del primer lugar en “Cup the World 2022”, una cata especial realizada por la Alianza para la Excelencia del Café (Alliance for Coffee Excellence), creadora del certamen la “Taza de la Excelencia” (Cup of Excellence), el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que este logro pone de manifiesto que Chiapas no solo es uno de los más grandes productores de café, sino que tiene el de mayor calidad en el mundo.

“En este concurso mundial participaron estados de México, así como países considerados potencias en la producción de este grano aromático, como Colombia y Costa Rica, entre otros; y la taza de café de Chiapas obtuvo el primer lugar como mejor café del mundo, al cumplir con los parámetros de calidad, desde su producción, sabor y aroma. Esto es un orgullo para nuestra querida entidad y nación, y es importante resaltar la proeza que han hecho las y los productores de la entidad”, expresó.

Destacó que este reconocimiento mundial demuestra que su gobierno no se equivocó al priorizar el apoyo al café, a través de incentivos económicos, insumos, herramientas y equipos tecnológicos a los pequeños, medianos y grandes productores, aunado a la promoción y comercialización de este producto con la consolidación de los festivales internacionales de café que se han llevado a cabo en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, a los que este año se sumará el municipio de Palenque.

Desde la Sala “Belisario Domínguez” de Palacio de Gobierno, el mandatario refrendó el compromiso de seguir alineado a las políticas que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a fin de seguir fortaleciendo la producción del café, el cacao y otros granos que caracterizan y enaltecen a Chiapas y a México ante el mundo.

En su intervención, Cruz José Argüello Enríquez, ganador del primer lugar en el certamen “Cup The World 2022” y tricampeón nacional de “Taza de Excelencia en México”, reconoció el interés de las autoridades de dar valor agregado al café chiapaneco y señaló que este avance es resultado del esfuerzo que junto a su familia realizan al producir, comercializar y posicionar un grano de calidad. Señaló que, como parte del proceso, se catan más de mil 500 muestras al año y se capacitan continuamente para ampliar sus conocimientos en el ramo.

A su vez, la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagyp), Zaynia Andrea Gil Vázquez, indicó que esta serie de reconocimientos son un vínculo y una motivación para que las y los productores del estado aspiren a que el café de sus fincas y parcelas pueda acceder a mejores plataformas de comercio justo.

Subrayó que gracias a que el gobernador Rutilio Escandón impulsa políticas públicas de agricultura sostenible, se ha logrado fortalecer la producción y el cultivo del café, lo que lo posiciona como uno de los estados con el mejor café a nivel nacional e internacional.

Finalmente, el presidente honorario de Marca Chiapas, Rómulo Farrera Escudero, resaltó la importancia del trabajo de la familia Argüello al obtener este gran mérito, generando valor a sus productos y servicios. Mientras que Marden Camacho Rincón, director general del Corporativo Con Marca, destacó esta distinción que coloca en alto al café de Chiapas y reconoció la visión de las autoridades al apoyar a este sector.

