Reconoce Sasil la declaratoria de prosperidad

La Declaratoria por la Prosperidad de los Pueblos Olvidados, que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es una cita con la historia para atender con toda la fuerza del Estado a los pueblos de Chiapas.

Es un acto que además coincide con la visión de prosperidad compartida de la presidenta Claudia Sheinbaum y una urgencia histórica, dijo la senadora chiapaneca, Sasil de León Villard.

Reconocemos la sensibilidad y oportuna acción del gobernador que cuenta con todo nuestro respaldo, dijo la legisladora

“Enhorabuena por nuestros pueblos originarios, pues sin ellos no se entendería la grandeza de nuestro Chiapas y este momento es de vital relevancia pues se atienden todas sus necesidades de manera integral”, dijo.

Respalda trabajo de ERA

La senadora reconoció el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez, quien encabezó esta cruzada atendiendo inicialmente los 12 pueblos que históricamente fueron olvidados en la entidad.

En Aldama, Capitán Luis Ángel Vidal, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, El Bosque, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc y Tila, se invertirá en acciones de salud, educación, infraestructura, justicia, agua, entre otras.