Reconoce Semahn a Yamil Melgar por manejo de residuos

En el arranque de los Foros Ley de Economía Circular Chiapas, la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Magdalena Torres Abarca, entregó al presidente Yamil Melgar Bravo, el Reconocimiento a la Excelencia Municipal en la Gestión Integral de Residuos, otorgado a Tapachula de Córdova y Ordóñez.

La distinción reconoce el trabajo del Ayuntamiento en el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Reconocimiento

Durante la entrega, Torres Abarca destacó el compromiso de Yamil Melgar con esta tarea y llamó a los ayuntamientos de Chiapas a dar prioridad a la gestión integral de residuos.

El edil informó que Tapachula genera más de 500 toneladas de residuos al día y que, al inicio de su administración, el municipio operaba con un sitio de disposición a cielo abierto. Con el acompañamiento técnico de autoridades estatales y federales, el Ayuntamiento emprendió su reconversión a relleno sanitario Tipo A. Explicó que la rehabilitación continúa por etapas y que su administración dejará herramientas y programas para que los próximos gobiernos municipales den continuidad a los trabajos.

La secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello, señaló que la transformación en el manejo de los residuos sólidos atiende un rezago de más de 50 años. Destacó que la economía circular abre oportunidades para vincular la sustentabilidad con la producción, el comercio y la innovación en el Soconusco y la frontera Sur. Sobre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, afirmó que “deben avanzar de manera conjunta para generar bienestar, oportunidades y mejores condiciones de vida para las presentes y futuras generaciones”.

Economía circular

Tapachula fue sede de arranque de la consulta pública, que recorrerá cinco regiones de Chiapas para recoger propuestas de comunidades, jóvenes, productores, empresas, especialistas, universidades y ayuntamientos. Las aportaciones servirán para construir una iniciativa de Ley de Economía Circular que responda a las necesidades de cada región. El encuentro contó con la participación de la doctora Izarelly Rosillo Pantoja, investigadora y consultora ambiental, como ponente magistral.

Yamil Melgar agradeció la elección de Tapachula como sede de arranque y destacó que, en unidad con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el municipio avanza en el manejo responsable de los residuos y la protección de sus recursos naturales.