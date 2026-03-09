﻿﻿
Reconoce SSP a las Guardias Estatales

Marzo 09 del 2026
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en las tareas de seguridad pública participando activamente. CP
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reconoce la invaluable labor, compromiso y vocación de servicio de todas las mujeres que integran esta institución, quienes con profesionalismo, valentía y responsabilidad contribuyen diariamente a la construcción de un Chiapas más seguro.

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en las tareas de seguridad pública, participando activamente en labores operativas, de investigación, prevención del delito, proximidad social y atención a la ciudadanía, demostrando que su liderazgo, preparación y determinación fortalecen el trabajo institucional y la confianza de la sociedad.

Espacios de igualdad

Siguiendo la visión del gobernador del estado, continuamos impulsando espacios de igualdad, respeto y oportunidades para las mujeres que forman parte de nuestras filas, reconociendo su capacidad, entrega y espíritu de servicio en favor de la paz y el bienestar de las y los chiapanecos.

La SSP reafirma su compromiso con esta Nueva ERA de continuar trabajando con perspectiva de género, igualdad y respeto, fortaleciendo la participación de las mujeres en las labores de seguridad y en la construcción de una sociedad más justa, segura y humanista.

