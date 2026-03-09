Reconoce SSP a las Guardias Estatales

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reconoce la invaluable labor, compromiso y vocación de servicio de todas las mujeres que integran esta institución, quienes con profesionalismo, valentía y responsabilidad contribuyen diariamente a la construcción de un Chiapas más seguro.

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en las tareas de seguridad pública, participando activamente en labores operativas, de investigación, prevención del delito, proximidad social y atención a la ciudadanía, demostrando que su liderazgo, preparación y determinación fortalecen el trabajo institucional y la confianza de la sociedad.

Espacios de igualdad

Siguiendo la visión del gobernador del estado, continuamos impulsando espacios de igualdad, respeto y oportunidades para las mujeres que forman parte de nuestras filas, reconociendo su capacidad, entrega y espíritu de servicio en favor de la paz y el bienestar de las y los chiapanecos.

La SSP reafirma su compromiso con esta Nueva ERA de continuar trabajando con perspectiva de género, igualdad y respeto, fortaleciendo la participación de las mujeres en las labores de seguridad y en la construcción de una sociedad más justa, segura y humanista.