Reconoce Yamil Melgar avances en educación

El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, asistió a la ceremonia de Entrega de Becas Rosario Castellanos, donde se reunió con el secretario de Educación del Estado, Roger Mandujano Ayala. En este marco, el presidente Melgar reconoció los significativos avances en materia educativa en Chiapas, con un especial énfasis en el programa de alfabetización Chiapas Puede.

Durante el evento, el presidente Melgar destacó: “Si Chiapas puede, Tapachula también puede. Nos esforzamos por poner el ejemplo como municipio, ya que la alfabetización es una necesidad imperante. Sin lugar a dudas, el gobierno humanista y transformador que encabeza nuestro Gobernador Eduardo Ramírez busca que la vida de las personas no solo se enriquezca materialmente, sino que también se lleven algo en el corazón. Aprender a leer es una de las principales virtudes, y no hay edad para iniciar y cumplir este sueño”.

Roger Mandujano, un líder visionario

Asimismo, el alcalde reconoció a Roger Mandujano como un gran líder y visionario en el ámbito educativo, resaltando el trabajo en unidad entre el ayuntamiento municipal y el gobierno del Estado para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

La directora General del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa, también expresó su gratitud y reconocimiento al Secretario de Educación por el impulso a estas iniciativas. Acompañaron al presidente Melgar la presidenta del DIF Municipal, Beba Pedrero, así como presidentes municipales y representantes de la región Costa Soconusco, quienes refrendaron su compromiso con la educación y el desarrollo social.