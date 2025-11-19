Reconoce Yamil Melgar estrategia de Eduardo Ramírez

En una reunión de trabajo con el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, reconoció la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar desde el inicio de su mandato.

Melgar destacó que, gracias al trabajo coordinado entre el Estado y los municipios, Chiapas ha logrado, por sexta ocasión consecutiva, una disminución en diversos delitos, fortaleciendo la percepción de paz y tranquilidad en la entidad.

Acciones concretas

Durante el encuentro, subrayó que desde Tapachula se han puesto en marcha acciones como Fuerza de Respuesta Inmediata Pakal (FRIP), además del uso de tecnología de vigilancia con drones, el helicóptero Black Hawk y las lanchas que patrullan las costas de Chiapas.

El alcalde reafirmó que Tapachula se suma plenamente a la estrategia estatal, convencido de que todos queremos un Chiapas tranquilo y en paz. Añadió que, desde el Ayuntamiento Municipal también se ha fortalecido la seguridad pública mediante la entrega de herramientas y equipamiento a los elementos policiacos, impulsando un mejor desempeño y la mejora continua de la Policía Municipal, siguiendo el ejemplo que el gobernador Eduardo Ramírez ha marcado a nivel estatal.