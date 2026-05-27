Reconocen a 90 docentes de Unach

fueron acreditados 90 docentes investigadores de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) como integrantes del Sistema Estatal de Investigadores de la Agencia Digital Tecnológica del Estado (Aditech), recibieron un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.

Durante su mensaje, el rector Oswaldo Chacón Rojas declaró que este es un gran esfuerzo individual, que cuenta con un respaldo institucional, lo que hace sentir orgullosos a toda la comunidad universitaria, al tiempo de posicionar a la Unach como la principal entidad educativa impulsora de investigación en el estado.

Resaltó que la cantidad de docentes que alcanzó esta distinción constituye el 70 por ciento de los investigadores en el estado, lo compromete a impulsar mayores espacios y apoyos para este tipo de proyectos, que buscan brindar soluciones a las necesidades que nuestra entidad tiene.

Por ello, los invitó a continuar por esta senda de trabajo, escuchando las necesidades, conociendo las realidades y buscando alternativas para su solución, aseverando que todo lo que la comunidad universitaria hace lo hace con la conciencia de la necesidad de servir.

Logro

Al respecto, la directora general de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, expresó que este logro pone de manifiesto el esfuerzo, la dedicación y la trayectoria de cada uno de los 90 unachenses integrantes de este Sistema.

Ante el asesor de la Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico de la Agencia Digital Tecnológica del Estado (Aditech), Jorge Luis Jiménez García, Culebro Mandujano señaló que además de ser un ejemplo para todos, cuentan con el orgullo de que su trabajo también tiene incidencia activa en la solución de las diversas problemáticas de nuestra sociedad.