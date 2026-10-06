Reconocen a Chiapas por Balam, su guía con IA

La puesta en marcha de “Balam: Chiapas te GuIA”, un asistente virtual de viajes con Inteligencia Artificial (IA) en territorio chiapaneco, fue reconocida por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, aseguraron que con esta herramienta, la entidad se sumó a la transformación digital del turismo.

La titular de la dependencia federal, Josefina Rodríguez Zamora, celebró la incorporación de esta tecnología que tuvo como objetivo facilitar el acceso a información para que visitantes y turistas pudieran planear y disfrutar su estancia en el estado.

Dijo que la IA y las nuevas herramientas digitales permitieron acercar destinos, experiencias y servicios turísticos a más personas, de acuerdo con sus intereses y nuevas formas de viajar.

Planes

“Chiapas tiene una riqueza extraordinaria que queremos que cada vez más personas conozcan, recorran y disfruten”, señaló Rodríguez Zamora.

La funcionaria federal subrayó que promover Chiapas significó mostrar la amplitud de su oferta turística, que abarcó su naturaleza, sus comunidades, sus pueblos mágicos, su gastronomía, sus sitios arqueológicos, sus tradiciones y las experiencias que permitieron conocer la identidad de cada región.

¿Cómo funciona?

El asistente virtual funciona a través del número de WhatsApp 961 136 4640 o a través de un QR proporcionado por la Secretaría de Turismo estatal a través de sus redes sociales, y está disponible hasta en 11 idiomas.