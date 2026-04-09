Reconocen a Chiapas por innovación educativa

“Hoy suceden muchas cosas positivas de la mano del gobernador Eduardo Ramírez, que imprimen una visión humanista donde Chiapas voltea a ver a quienes menos han tenido y que históricamente han sido marginados, colocándolos en el corazón de la transformación pública”, compartió Roger Mandujano, secretario de Educación, en representación del gobernador Ramírez Aguilar, durante su participación en el evento del Premio u-GOB 2025, otorgado desde el Senado de la República.

Consolidado como parte del gobierno humanista que encabeza el gobernador Ramírez Aguilar, y siguiendo el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien impulsa la revolución de las conciencias en México, el programa de alfabetización Chiapas Puede continúa marcando pauta como un proyecto profundamente social, concebido desde su origen para colocar en el centro a quienes históricamente han sido excluidos. No se trata solo de incorporar tecnología, sino de transformar su sentido: ponerla al servicio de quienes durante años quedaron fuera del acceso educativo, cerrando brechas y restituyendo derechos.

Reconocimiento nacional

Este esfuerzo ha sido reconocido a nivel nacional: el Sistema Integral de Gestión para la Alfabetización (SIGA) fue galardonado con el Premio u-GOB 2025 en la categoría de Innovación de Servicios y Procesos para la Educación, destacando la capacidad de Chiapas para generar tecnología pública de alto impacto, con enfoque en la transparencia, la eficiencia y el bienestar social.

Lejos de ser una herramienta distante, el SIGA traduce la innovación en justicia social al convertir la tecnología en un puente que acerca oportunidades a las comunidades más vulnerables, dignifica sus procesos de aprendizaje y reconoce su papel en la transformación de Chiapas.

“No nos cansemos de apostar e invertir en la tecnología. Que sea esa luz al final del horizonte donde se puedan solucionar muchos de nuestros problemas humanos”, expresó el titular educativo acompañado por Flor Marina Bermúdez, coordinadora de Proyectos Estratégicos para la Alfabetización de la Secretaría de Educación; Oswaldo Chacón Rojas, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas; Fanny López Jiménez, rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas; Indra Toledo, rectora de la Universidad Politécnica de Chiapas; Luis Guadalupe Morales Ángeles, director general del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas; Yolanda Alfaro, titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana; y René Velázquez Santiago, director del Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas.

Proyecto informático

En este contexto, el SIGA, proyecto informático a cargo del Ing. Christian Tolentino, director de Información de la Secretaría de Educación, se implementa como el corazón tecnológico de Chiapas Puede: una plataforma integral, moderna y 100 % digital que permite ordenar, supervisar y dar seguimiento a cada etapa del proceso de alfabetización.

“Estoy convencido de que la tecnología es una herramienta fundamental para transformar realidades. El Sistema Integral de Gestión para la Alfabetización tuvo el gran reto de liberar procesos burocratizados mediante un modelo innovador que, principalmente, transparenta el proceso de alfabetización”, concluyó Mandujano.

Los Premios u-GOB, impulsados por el Laboratorio de Innovación y Transformación Digital por Mejores Gobiernos en Iberoamérica (u-GOB Lab), constituyen uno de los principales reconocimientos en Iberoamérica a la innovación pública y la transformación digital gubernamental, destacando proyectos con impacto directo en la ciudadanía.

El SIGA funciona como un ecosistema digital que gestiona de manera integral el proceso de alfabetización: desde la inscripción de las y los educandos, el monitoreo de sus avances, hasta la modernización del seguimiento educativo. Cada paso queda registrado, lo que refuerza la transparencia y asegura un uso responsable de los recursos públicos.

Pero, sobre todo, representa una tecnología construida con un profundo sentido humano: pensada, diseñada y ejecutada específicamente para quienes habían sido sistemáticamente relegados, adaptándose a sus contextos, eliminando barreras y haciendo accesible lo que durante años les fue negado.