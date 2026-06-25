Reconocen a colaboradores del Programa Semillero

En el marco del Encuentro Institucional del Programa Semillero de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), realizado en las instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria, el rector Oswaldo Chacón Rojas entregó reconocimientos a talleristas y colaboradores de esta iniciativa que busca reducir la brecha entre el bachillerato y la educación superior en comunidades indígenas tsotsiles de los Altos de Chiapas.

Al dirigirse a las y los asistentes, señaló que este esfuerzo es único en el estado y en el país, lo que lo convierte en una experiencia de gran valor, además explicó que el programa busca dotar a las juventudes de pueblos originarios de las herramientas necesarias para competir en el nivel superior e impulsar políticas institucionales que les permitan acceder a las mismas oportunidades, considerando sus circunstancias y contextos particulares.

Chacón Rojas destacó que la Unach continúa sumando aliados estratégicos que contribuyan a fortalecer esta iniciativa y ampliar las oportunidades para las juventudes de los pueblos originarios, por ello, agradeció a todas las personas e instituciones que forman parte de este esfuerzo.

Como parte de las actividades del encuentro, se desarrolló una mesa de trabajo encabezada por la presidenta en turno de la Junta de Gobierno, María Victoria Espinosa Villatoro, y la secretaria para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Jazmín González González.

En ella participaron titulares de áreas administrativas y directores de distintas unidades académicas, con el propósito de evaluar los indicadores de impacto y planificar las acciones subsecuentes del programa.

Actividades

Durante la sesión, las personas responsables de la implementación de Semillero y quienes desarrollaron las distintas actividades y metodologías en los municipios de San Andrés Larráinzar, Santiago El Pinar, Chamula, Aldama, Chenalhó y Zinacantán compartieron experiencias, retos y perspectivas surgidas tras más de tres meses de trabajo con las juventudes de estas comunidades.

A través del Programa Semillero, la Unach acompaña a las y los estudiantes durante la transición de la educación media superior al nivel superior, favoreciendo su ingreso y permanencia en la oferta educativa universitaria, mediante mecanismos como el pase preferente, el acompañamiento socioemocional, académico y socioeconómico.