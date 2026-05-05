Reconocen a combatientes forestales en su día

Cada temporada de estiaje, cuando las altas temperaturas y la sequía elevan el riesgo de siniestros, miles de hectáreas en Chiapas enfrentan una de sus mayores amenazas: los incendios forestales. En este escenario, las y los combatientes se convierten en la primera línea de defensa para proteger los ecosistemas, la biodiversidad y a las propias comunidades.

El reconocimiento a esta labor cobra especial relevancia en fechas como el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, conmemorado cada 4 de mayo.

Desde entonces, esta fecha busca visibilizar los riesgos y la importancia de quienes enfrentan estos fenómenos.

La labor recae no solo en brigadas institucionales, sino también en brigadas comunitarias, integradas por habitantes locales que conocen el territorio y actúan de manera organizada para contener el fuego.

En los últimos años, además, se ha incrementado la presencia de mujeres en estas tareas.

Riesgos

Su participación rompe estereotipos en un ámbito históricamente dominado por hombres, demostrando capacidad y resistencia ante jornadas extenuantes, condiciones extremas y riesgos constantes.

Autoridades, destacaron que, combatir incendios forestales no solo implica apagar llamas, sino realizar labores preventivas como apertura de brechas cortafuego, monitoreo de zonas de riesgo y educación ambiental en las comunidades.

Sin embargo, se trata de una labor compleja y peligrosa.

Las condiciones climáticas, la topografía y, en muchos casos, la falta de recursos suficientes, dificultan las tareas de control y liquidación de incendios.

Ante este panorama, autoridades y brigadistas hicieron un llamado a la población para sumarse a la prevención, ya que la mayoría de los incendios forestales tienen origen humano.