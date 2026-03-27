Reconocen a contadores por cumplir la NDPC

128 contadores públicos del colegio de Contadores Públicos Chiapanecos fueron reconocidos por cumplir con la Norma de Desarrollo Profesional Continuo (NDPC) 2025, consolidándose como referentes de preparación, ética y competitividad en el estado.

En el marco de su 50 aniversario la presidenta del Colegio Martha Lilia de la Cruz Chamé fue enfática al señalar que, en un entorno donde las reglas cambian constantemente y la exigencia técnica es cada vez mayor, “quien no se capacita, se rezaga”. Destacó que estos 128 profesionistas no solo cumplen con una norma, sino que envían un mensaje claro al mercado: están preparados para responder con rigor, conocimiento y responsabilidad.

Martha Lilia de la Cruz subrayó que los reconocimientos entregados no son un simple documento, sino una acreditación con valor real ante la sociedad, que fortalece la confianza de empresas, inversionistas y ciudadanos.

En el marco de los 50 años del Colegio, este acto cobra una relevancia especial, al evidenciar la evolución de una institución que ha pasado de formar profesionistas a marcar estándares de calidad en la práctica contable. La actualización constante se posiciona así como el principal activo para enfrentar los desafíos económicos actuales.

Asimismo, Cruz Chamé destacó que la capacitación continua impacta directamente en la competitividad del estado, al asegurar que las decisiones financieras y fiscales estén respaldadas por conocimiento actualizado y criterios técnicos sólidos, contribuyendo al desarrollo económico de Chiapas.