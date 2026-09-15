Reconocen a Cuarto Poder por 50 años de trayectoria

La Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM) entregó un reconocimiento especial al periódico Cuarto Poder por ser, durante 50 años, Tu Diario Vivir.

La directora general de esta casa editorial, Ana María de la Cruz Morales, recibió el galardón en el marco del Día Nacional del Locutor y del 75 aniversario de la ANLM, el documento inscribe el "invaluable desempeño periodístico a lo largo de 50 años al servicio de la información en Chiapas y México".

El acto reunió a locutores, periodistas y directivos en esta capital. La mesa del presidio estuvo conformada por la presencia de la presidenta nacional de la ANLM, Rosalía Buaún Sánchez, Ana María de la Cruz Morales; Carlos César Núñez, coordinador estatal de la ANLM y Rodolfo Calvo Fonseca, director General del Grupo Rocaf.

En la misma jornada, la ANLM reconoció a Diario de Chiapas Media Group por 50 años, e instauró y otorgó la medalla nacional Salvador Camacho Corzo, instituida a propuesta de locutores chiapanecos por el gran papel del locutor sancristobalense "Camachín".

Agradecimiento

Al recibir el reconocimiento, Ana María expresó su gratitud y sostuvo que "es un gran honor estar con ustedes y compartir este reconocimiento que le dan al periódico por 50 años de ejercer la verdad y el quehacer periodístico".

Agradeció a la presidenta de la ANLM y a Carlos César Núñez, destacó que "cada uno lleva en el corazón ser locutor... creo que ustedes bien unidos van a seguir creciendo y lejos de políticas, con el corazón de locutores seguirán siendo muy grandes", acotó.

La presidenta de la ANLM, Rosalía Buaún Sánchez, expresó la gran labor de Cuarto Poder en el periodismo local y reconoció la importante visión y carisma del fundador de este periódico, don Conrado de la Cruz.

Tiempos de crecimientos

Carlos César Núñez afirmó que el Día Nacional del Locutor es una fecha especial para Chiapas y México, y que la ANLM en Chiapas se encuentra en tiempos de transformación y crecimiento, anunció pláticas con radiodifusoras cristianas, locutores de charrería y escuelas de periodismo para cursos y diplomados.

También mencionó convenios con una universidad del Estado de México para licenciatura y diplomados en locución.

Después de la toma de protesta a la delegación regional del Soconusco, el también escritor de la columna Portafolio Político informó que crearán diversas delegaciones de la ANLM, con miras en Ocosingo y Palenque y, explicó que la toma de protesta de la delegación de Villaflores quedó pendiente por el fallecimiento del compañero propuesto.

La asociación anunció que continuará con entregas de reconocimientos a locutores con 25- 50 años de servicio.