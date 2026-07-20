Reconocen a Cuarto Poder por medio siglo de historia

El fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, felicitó al periódico Cuarto Poder por su 50 aniversario, reconociéndolo como una “gran empresa familiar”.

“Los que nos dedicamos a la vida pública, a la vida política desde hace años, reconocemos cómo se ha mantenido la vigencia de este medio informativo desde don Conrado de La Cruz, la maestra María Morales y hoy, a Ana María que sigue este legado del Cuarto Poder”, expresó.

Expresó su beneplácito de ser parte de la celebración de los 50 años de historia del periódico más importante de Chiapas.

Asimismo, destacó la transformación de este medio de comunicación ahora en la era digital, informando con inmediatez, veracidad y objetividad.

Pedro López Hernández

Pedro Raúl López Hernández, extitular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expresó una sincera felicitación a esta casa editorial.

“Me da mucho gusto estar presente en el 50 aniversario de Cuarto Poder, esta casa editorial la sentí muy mía del 2001 al 2005, cuando me acobijaron y me apoyaron con gran fuerza. A don Conrado, una persona inteligente, audaz, lo acompañé en una ocasión a Mazatlán para participar en la Reunión Nacional de Periodistas y solo tengo buenos recuerdos; la maestra María y Ana María son personas que aprecio mucho y me han honrado con su amistad”.

Mario Guillén

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Guillén, se dijo muy honrado de ser parte de la celebración del aniversario del periódico.

“Estoy muy emocionado de llegar a este momento, ser parte de esta historia del Cuarto Poder. A quienes no están, a doña María y a Ana María, nuestro gran reconocimiento, también a periodistas que hoy caminan; toda la historia que han hecho lo colocan como el mayor referente de los medios de comunicación de Chiapas, felicidades”, manifestó.

Dulce María Rodríguez

La secretaria de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, expresó su reconocimiento a Cuarto Poder por los 50 años de informar ininterrumpidamente.

“Decirle al Cuarto Poder que estamos muy contentos de estar aquí, después de tantos años de información y de trabajo, lo ha llevado a consolidarse como el medio más importante de Chiapas”.

Juan Sabines

El exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, reconoció la trayectoria de Cuarto Poder como un referente de información, pero también de lucha en el Sureste del país.

“50 años de historia, llenos de lucha, de lágrimas, de denuncias y por eso mis mejores deseos de éxito, que sigan luchado por la libertad de expresión, que Ana María siga adelante”.