Reconocen a Damas por lucha contra el cáncer

En el marco del Encuentro Nacional de Constructores “Infraestructura Desarrollo y Bienestar”, organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el Comité de Damas CMIC Nacional, celebró su Tercera Sesión Ordinaria.

En el evento se reconoció especialmente la labor de la delegación Chiapas por su activa participación en la campaña Pink Power 2025.

Rinden informe

Durante la sesión, presidida por Paulina Rocha, se presentó el informe trimestral de actividades y se destacó el trabajo comprometido de los comités delegacionales en proyectos de impacto nacional.

En este escenario Rocha expresó su agradecimiento a las presidentas y al Consejo Ejecutivo por su dedicación durante el último trimestre del año.

En este contexto, la ingeniera María de La Paz Vázquez Zebadúa, presidenta del Comité de Damas de CMIC Chiapas, recibió un reconocimiento especial por el esfuerzo y liderazgo, demostrados en la campaña Pink Power 2025, iniciativa que busca sumar esfuerzos y concientizar sobre la prevención del cáncer de mama.

La campaña, que promueve la detección temprana y el apoyo a las personas que enfrentan esta enfermedad, contó con una notable movilización por parte de la delegación chiapaneca, logrando amplificar su mensaje en la región.