Reconocen a deportistas que irán a Mundialito

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, recibió con entusiasmo a los 16 alumnos que integran el equipo de futbol del CECyTECH No. 14 de Jesús M. Garza, quienes representarán al municipio en la etapa estatal del “Mundialito Escolar Gol por la Transformación”, que se realizará los días 4 y 5 de junio en el Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez.

Durante el encuentro, reconoció el esfuerzo, la disciplina y la dedicación que los jóvenes han demostrado en su preparación para esta importante competencia, destacando que su participación es motivo de orgullo para toda la comunidad estudiantil y para los habitantes de Villaflores.

Asimismo, les expresó sus mejores deseos para que obtengan excelentes resultados en el torneo, exhortándolos a disfrutar esta experiencia deportiva y a representar con honor a su institución educativa y a su municipio, llevando en alto el nombre de Villaflores en esta justa estatal.