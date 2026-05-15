Reconocen a docentes con más de 25 años de servicio

Docentes de las diferentes unidades académicas de los Campus de San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), con 25, 30, 35 y 40 años de servicio, recibieron el reconocimiento al Mérito Académico de manos del rector, Oswaldo Chacón Rojas y del secretario general del Sindicato del Personal Académico (Spaunach), Héctor de León Gallegos.

Ante los integrantes del claustro, Chacón Rojas refirió que la labor docente en nivel Superior es una de las más dignas, dado que no solo forman profesionistas, sino también personas competentes y con valores que hagan posible la convivencia social y un mejor mundo para vivir.

Expuso que deben sentirse orgullosos de esta labor, al cumplir con los principales indicadores de calidad académica, haciendo que quienes egresan sean personas profesionales reconocidas, conscientes y sensibles de la responsabilidad que desempeñan y con la cual ayudan a transformar vidas.

Mensaje

“Ustedes son el principal elemento de confianza de esta universidad, el más importante y por lo tanto, merecen todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud”, acotó acompañado de la secretaria general de la universidad María del Carmen Vázquez Velasco.

En este marco, el líder del Spaunach Héctor de León Gallegos, aseveró que el trabajo que cada docente desarrolla, ayuda a construir no solamente a la universidad, sino a la misma sociedad, ya que sin su guía no habría profesionales sirviendo al desarrollo de la sociedad.

Sindicato en crecimiento

Destacó también que con el apoyo de todas y todos, este sindicato continuará creciendo y sirviendo a la consecución de logros para este gremio, siempre anteponiendo los intereses institucionales que permitan a la Unach servir de la mejor manera a la sociedad chiapaneca.

En este contexto, la docente de la Escuela de Lenguas San Cristóbal, Silvia Concepción Ramírez Peña; el docente de la Facultad de Ciencias Humanas para el Desarrollo Intercultural Sostenible, Antonio Gómez Hernández, el docente de la Facultad de Humanidades, Sarelly Martínez Mendoza, la docente de la Facultad de Contaduría y Administración, Zoily Mery Cruz Sánchez y el docente jubilado Alex Velasco Utrilla, destacaron que para ellos la universidad representa a una segunda familia, con la cual comparten distintas actividades todos los días.