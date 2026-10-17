Reconocen a docentes por aportes científicos

El profesor-investigador Daniel Villafuerte Solís, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), fue distinguido como Investigador Nacional Emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); es el primer académico de la universidad en obtener esta distinción.

Por esta razón, la rectora Fanny López Jiménez le entregó un reconocimiento al docente y a otros investigadores que han destacado por su compromiso con la enseñanza y contribuciones científicas.

Se reconoció a integrantes de los Cuerpos Académicos, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) de la Secretaría de Educación Pública (Sep) y del SNII, por sus aportaciones al desarrollo del conocimiento y el fortalecimiento de la investigación.

Destacó a 29 Cuerpos Académicos, de los cuales el 60 por ciento se encuentra en el nivel de consolidado, así como una oferta de 18 programas de posgrado, reconocidos en su mayoría por el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) de la Secihti.

“Las maestras y los maestros reconocidos representan uno de los principales activos de la institución, pues en su labor reside la capacidad de transformar la realidad y contribuir a la solución de problemáticas sociales mediante la aplicación del conocimiento”.

Subrayó que estos resultados son reflejo del trabajo sostenido de la comunidad académica y del compromiso institucional con la calidad educativa, la investigación científica y la formación de profesionales capaces de responder a los desafíos de su entorno.

Indicó que existe una comunidad académica dispuesta a colaborar, que ha logrado avanzar y obtener buenos resultados.