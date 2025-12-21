Reconocen a docentes por trabajo de investigación

El director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), José Manuel Rosado Pérez, destacó la calidad y el trabajo de los académicos Víctor Manuel Ruíz Valdivieso y Esvan de Jesús Pérez Pérez, quienes fueron distinguidos con medalla de oro en el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación Científica.

Este reconocimiento es otorgado por la Agencia Digital Tecnológica del Estado (Aditech), por sus destacadas aportaciones al desarrollo del conocimiento y la innovación tecnológica.

Se reconoce a investigadoras e investigadores cuyo trabajo se destaca por su calidad, pertinencia y contribución significativa al desarrollo científico y tecnológico del país.

Dijo que para la comunidad tecnológica, estos logros representan un motivo de orgullo institucional, al reafirmar la pertinencia de los programas académicos del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, orientados a formar talento capaz de innovar y generar conocimiento.

Trayectoria

El doctor Esvan de Jesús Pérez Pérez, es egresado de los programas de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería y Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica del propio instituto, fue reconocido en la categoría Joven Investigador, distinción que resalta la excelencia académica, el rigor científico y la relevancia de su trabajo de investigación.

Actualmente está adscrito al Departamento de Ciencias Económico Administrativas, su trayectoria refleja el impacto positivo de una formación académica sólida combinada con una clara vocación científica.

El docente investigador Víctor Manuel Ruíz Valdivieso obtuvo medalla de oro, diploma y un estímulo económico en la categoría Mérito Estatal de Investigación Científica, reconocimiento al desarrollo tecnológico y la innovación orientada a la solución de problemáticas actuales con impacto social y regional.