Reconocen a docentes que estuvieron en la NASA

Los tres profesores de telesecundaria en Chiapas y que participaron en la Space Exploration Educators Conference (SEEC), organizada por la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en Houston, Texas, Estados Unidos, fueron reconocidos debido a que tienen un compromiso por la difusión de la ciencia.

En ese contexto, la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech) que dirige Jovani Salazar, llevó a cabo la distinción a los docentes por contribuir a la formación de nuevas generaciones con visión innovadora.

La Space Exploration Educators Conference es uno de los foros educativos más importantes a nivel mundial, y fue ahí donde los maestros chiapanecos representaron a México y también a Chiapas.

Salazar enfatizó que “cuando hay capacidad y voluntad, se pueden hacer grandes cosas en la ciencia y la tecnología para enseñar a las nuevas generaciones y construir un mejor Chiapas”.

Diálogo

Después del conversatorio “Horizontes Infinitos: El Aula como Plataforma de Lanzamiento”, que se llevó a acabo en el auditorio Reina Roja de la Aditech, se destacó la participación de los maestros Cándido Julián Cifuentes Castillo, Antonio de Jesús Villamontes Sánchez y José Esteban García Fernández; ellos compartieron sus experiencias tras su participación en la NASA.

“Durante el diálogo, las y los docentes expusieron los proyectos presentados en este foro internacional, los cuales integran ciencia, tecnología y contexto social, con el objetivo de impulsar la innovación educativa en comunidades rurales con mayor rezago”, informó la agencia que dirige Jovani Salazar.

Se informó que la Aditech tiene el compromiso de apoyar la educación científica y tecnológica en Chiapas, reconociendo a quienes inspiran y construyen un mejor futuro para los estudiantes.