Reconocen a Elsa Simón Ortega

Las acciones para dar cumplimiento al programa de trabajo para atender la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chiapas, por parte de la FGE, son dignas de reconocerse, aunque también hay que subrayar que aún hay pendientes, señaló en entrevista a Elsa Simón Ortega, directora de la asociación civil Por la Superación de la Mujer.

Sesión

Luego de su participación en la 1ª Sesión Ordinaria del año del Comité Técnico de Análisis y del Procedimiento de Investigación Ministerial, Policial y Pericial en casos de Muertes Violentas de Mujeres, presidida por la FGE y en la que el fiscal Olaf Gómez Hernández hizo entrega de un reconocimiento a la defensora de derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, Elsa Simón Ortega, directora de la asociación civil Por la Superación de la Mujer.

Señaló que es importante que la autoridad atienda el tema, se preocupe y que se destinen recursos, ya que en algunos casos, principalmente en lo que respecta a los municipios con declaratoria de Alerta de Violencia, no hay recursos, por lo que no hay capacitación, acciones, los funcionarios locales no hacen correctamente el trabajo, lo que implica que haya beneficios para los infractores y se mantenga la impunidad de los violentados.

Actividad

Dijo que este tipo de reuniones como la Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Análisis y del Procedimiento de Investigación Ministerial, permitió la participación de la sociedad civil organizada y del Colegio de San Luis A.C.