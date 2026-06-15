Reconocen a estudiantes por detector de partículas

Un grupo de adolescentes chiapanecos fue finalista en un concurso internacional de física, tras presentar el proyecto de un detector de partículas, en Suiza.

El equipo de investigación escolar auto nombrado: Amber Particles, integrado por adolescentes de bachillerato, participaron en un concurso organizado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Ginebra, Suiza.

El proyecto chiapaneco logró posicionarse dentro de la selecta lista de finalistas (Shortlist 2026), que reconoce a los 50 mejores proyectos de investigación científica escolar en el mundo dentro del concurso internacional Beamline for Schools(BL4S).

Participantes

En esta edición 2026, participaron más de cuatro mil 500 estudiantes de bachillerato de todo el planeta, quienes presentaron un total de 712 propuestas de investigación. El desafío convocó a equipos de 89 países.

Frente a esta avalancha de talento global, Amber Particles no solo se alzó como el único equipo de todo México en ingresar a este grupo de excelencia, sino que además es la primera vez que una escuela o equipo de Chiapas participa en este magno evento de la física de partículas.

El origen de este éxito comenzó a gestarse un año atrás, impulsado por el compromiso del NODO Chiapas y la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

En proyecto escolar fue proyectado por los doctores Karen Salomé Caballero Mora, Luis Roberto Flores Castillo, Laura González además de Ulises Vera Rojas, docente del Cobach 35 y Preparatoria 7, que tras cursar un curso intensivo de capacitación en Ginebra, trajo la propuesta de crear un equipo chiapaneco.

Idea inicial

Los profesores explicaron que, el equipo chiapaneco obtuvo de los alumnos una idea inicial sumamente interesante, aunque tecnológicamente irrealizable en la actualidad.

Sin embargo, esa idea fue el origen del proyecto presentado en construcción por Amber Particles. Con el equipo se reestructuró la propuesta y fueron auxiliados por la doctora Karen Salomé Caballero Mora, para finalmente participar en este proyecto internacional que los catapultó a la cúpula de la física escolar en el mundo.

Aunque el objetivo final del concurso BL4S era seleccionar a solo cinco equipos para realizar sus experimentos con un haz de partículas real en los laboratorios del CERN en Ginebra o en Alemania, etapa a la que el equipo chiapaneco desafortunadamente ya no avanzó.

Es un logro

No obstante, es un logro haber alcanzado la shortlist internacional, ya que valida la calidad, la rigurosidad y la viabilidad del diseño científico presentado por los jóvenes de Chiapas ante los ojos de la comunidad científica más exigente del mundo.

Actualmente, los jóvenes científicos ya se encuentran inscritos en una nueva competencia tecnológica y continúan trabajando con la promesa firme de regresar el próximo año al Beamline for Schools, con la expectativa inquebrantable de colocarse, esta vez, dentro de los cinco mejores del mundo.