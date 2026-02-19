Reconocen a investigadores de la Secihti

Tres equipos de académicos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), recibieron de manos del rector Oswaldo Chacón Rojas, un reconocimiento por generar proyectos de investigación acreditados para obtener financiamiento para su desarrollo, luego de participar en la Convocatoria Divulgación Comunitaria de la Ciencia y las Humanidades 2025, emitida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Ante los líderes de estos proyectos, Chacón Rojas manifestó que cada uno de ellos es un ejemplo, dado que cumplir con los criterios metodológicos y fundamentación, que además resulten en un vínculo comunitario o de impacto social, es un enorme mérito, que debe ser reconocido por toda la comunidad universitaria.

En este marco, la directora General de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, consideró que dicho financiamiento responde a la credibilidad, confianza y reconocimiento institucional, que con su trabajo, investigadores e investigadoras de distintas unidades académicas de la universidad aportan.

Proyectos

En el mismo tenor, el director General de Planeación, Ignacio Macedo Castillejos, comentó que los tres proyectos presentados cuentan con el espíritu de incidencia social, a lo cual se suman componentes como la interculturalidad, al poder ser compartidos desde una visión cercana a los pueblos originarios con que se tiene contacto.

Los proyectos que personas investigadoras unachenses presentaron y resultaron beneficiados con financiamiento federal fueron el de: Transferencia de conocimientos para promover turismo biocultural y sus prácticas sustentables en comunidades del Soconusco, Chiapas; liderado por la docente e investigadora del Instituto de Biociencias, Mildred Joselyn Mikery Gutiérrez.