Reconocen a Javier Jiménez por su contribución a la contaduría pública

En el marco de la celebración del 48 aniversario del Colegio de Contadores Públicos A.C., el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, fue reconocido por sus 30 años en activo, contribuir a la realización de los fines y valores esenciales de la contaduría pública, así como por su excelente trayectoria pública, manteniendo siempre en alto esta profesión.

“Es un honor y privilegio estar en mi casa, me trae grandes recuerdos y experiencias, y como individuo, no debemos olvidar nuestras raíces, por eso siempre me da gusto estar en este colegio y celebrar los 48 años de existencia”, dijo al recibir los galardones.

Reiteró sentirse orgulloso de que hoy por hoy Chiapas está en un contexto de confianza financiera y crediticia a nivel nacional, en el cual nunca había estado, por lo que ahora las agencias calificadoras están observando finanzas sanas, “tenemos transparencia en el uso de los recursos públicos y liquidez para hacerle frente a los compromisos”, refirió.