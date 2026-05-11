Reconocen a las madres en su día

En el marco del reciente Día de las Madres y del VI Domingo de Pascua, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez José Francisco González González destacó el papel fundamental de las madres en la familia, la sociedad y la Iglesia, y envió un mensaje especial de acompañamiento a las madres buscadoras de Chiapas.

El prelado señaló que el 10 de mayo es una de las fechas más significativas para las familias mexicanas, ya que representa mucho más que una celebración tradicional.

“No es simplemente una fecha en el calendario, sino un rito de identidad que se vive con una intensidad casi sagrada”, expresó.

Destacó que, en la estructura social del país, la madre es la figura central que encarna la afectividad, el sacrificio y la resistencia.

Unión familiar

Añadió que en Chiapas las madres son guardianas de la unión familiar, maestras de la resiliencia y refugio seguro donde se cultiva la paz que tanto anhela la entidad.

En el ámbito de la fe católica, subrayó que las madres son las primeras catequistas y quienes siembran en sus hijos el sentido de Dios y los valores del Evangelio.

El arzobispo también reconoció la participación de las madres en la vida pública, profesional y comunitaria, y exhortó a las autoridades e instituciones a garantizar condiciones dignas que les permitan equilibrar su vocación familiar con su desarrollo laboral.

Mensaje a madres buscadoras

Además, dirigió un mensaje a las madres buscadoras, quienes continúan recorriendo caminos en busca de sus hijos desaparecidos.

“Como Iglesia, que también es madre, acompañamos su dolor y alentamos su esperanza, tanto en el retorno de sus hijos como en la búsqueda de justicia”, afirmó.

Por último, hizo un reconocimiento a todas las madres: a quienes hoy celebran rodeadas de sus hijos, a las que enfrentan solas la crianza, a las abuelas que desempeñan el papel materno y a aquellas que ya han partido.

“A todas las madres, reciban nuestra bendición y gratitud eterna”, concluyó.