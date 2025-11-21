Reconocen a lo mejor del deporte en SCLC

En el marco del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, fueron entregados reconocimientos a lo mejor del deporte local 2025.

El galardón tiene como propósito enaltecer los logros individuales y colectivos de quienes han contribuido al desarrollo, promoción y proyección del deporte sancristobalense en los planos municipal, estatal, regional, nacional e internacional.

Recibieron estos reconocimientos el equipo de básquetbol “Amigos por San Cristóbal”, deportista en condición de discapacidad; Emiliano Flores Portillo, deportista en evento oficial; Gabriela del Carmen González López, deportista en evento por invitación; equipo femenil de Pelota Purépecha, San Cristóbal, deportista por equipo.

También recibieron el premio Eder Roger Liévano Domínguez, entrenador en deporte adaptado; Juan de la Cruz Martínez, entrenador en deporte convencional; Jorge Sántiz Encinos, fomentó, promoción y difusión de la práctica deportiva y Ángel Javier Porras Santiago, Gloria del deporte.

La designación de los ganadores fue a través de la Comisión del Deporte, quien deliberó el Premio del Deporte 2025.