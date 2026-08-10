Reconocen a los pueblos como aliados estratégicos

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de su titular Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reconoce la invaluable aportación de las comunidades y pueblos originarios de Chiapas en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, pacífica y humanista.

Desde la SSP se refrenda el compromiso de fortalecer una seguridad con rostro humano, basada en el respeto a los derechos humanos, la inclusión, la proximidad social y el diálogo permanente con las comunidades indígenas, reconociendo su identidad, cultura, tradiciones, lenguas y formas de organización.

Acercamiento

En este sentido, se mantiene una política de acercamiento con los pueblos originarios, promoviendo mecanismos de coordinación y prevención que permitan construir entornos seguros y de paz, con pleno respeto a sus derechos, usos y costumbres.

El secretario de Seguridad del Pueblo destacó que los pueblos indígenas son aliados estratégicos en las tareas de prevención y erradicación de la violencia, por lo que su participación resulta fundamental para impulsar acciones que atiendan las causas que generan violencia y fortalezcan la cohesión social desde las propias comunidades.

Postura

Aseguró que la seguridad debe construirse de manera conjunta con la sociedad y, particularmente, con quienes durante generaciones han preservado la riqueza cultural de Chiapas. “Los pueblos indígenas son aliados estratégicos en la prevención y erradicación de la violencia. En la SSP reconocemos sus luchas y el papel fundamental que juegan en la construcción de un Chiapas más humanista, justo e igualitario”, señaló.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de trabajar codo a codo con las comunidades indígenas, fortaleciendo la prevención, la proximidad social y la confianza ciudadana para avanzar hacia un Chiapas donde todas y todos puedan vivir con paz, seguridad y dignidad en esta Nueva ERA.