Reconocen a médico chiapaneco

El médico cirujano chiapaneco, Ovidio Alberto Cortazar Reyes, recibió el Premio Ixtliltón CDMX, otorgado por la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, en el marco del LXXIII Congreso de Pediatría, por su trayectoria profesional, preparación académica y aportaciones al campo de la cardiología pediátrica.

El galeno realizó las especialidades de Pediatría y Cardiología Pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez; posteriormente cursó la alta especialidad en Electrofisiología Cardíaca en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, además de las maestrías en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud y la especialidad en Gestión en la Salud y el Bienestar Corporativo por la Universidad Anáhuac.

Procedimiento

Su práctica médica se concentra en el diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas en lactantes, niñas, niños y adolescentes. Entre sus aportaciones destaca su trabajo en la ablación pediátrica sin fluoroscopía, una técnica que utiliza sistemas de mapeo tridimensional para localizar y tratar alteraciones del ritmo cardíaco.

Dijo que esta distinción, dirigida a profesionales de la medicina menores de 40 años, representa un reconocimiento a la preparación y el compromiso de las nuevas generaciones de especialistas que contribuyen al desarrollo de la medicina y a mejorar la atención de la salud infantil.

Actualmente se desempeña como médico adscrito al Servicio de Electrofisiología Cardíaca Pediátrica del Hospital Infantil de México. Es socio fundador y CEO de KINDOC Servicios Médicos, fundador de CorTuum Electrofisiología Cardíaca y vocal de la Asociación Mexicana de Especialistas en Cardiopatías Congénitas.

Platicó que su trayectoria mantiene un vínculo especial con el Hospital Infantil, al que llegó en 2013 como residente de Pediatría.