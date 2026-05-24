Reconocen a mujeres que hicieron historia

La colectiva 50+1 entregó el reconocimiento “Antes que nosotras: mujeres que hicieron historia” a seis chiapanecas que destacaron en el ámbito político, de justicia, académico y arte textil. La ceremonia fue encabezada por integrantes del movimiento feminista.

En su intervención, María Elena Orantes López, actual cónsul general de México en Houston y presidenta fundadora de la colectiva 50+1, destacó la memoria y gratitud para honrar a mujeres que en décadas pasadas abrieron camino para las futuras generaciones, sin las cuotas de género ni la paridad existentes hoy.

Acto de justicia

También la secretaria de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, subrayó que el reconocimiento no constituyó solamente un homenaje a trayectorias individuales, sino un acto de justicia histórica frente a la invisibilización del trabajo femenino.

Las seis distinguidas fueron: Arely Madrid Tovilla, Blanca Ruth Esponda Espinoza, Victoria Isabel Rincón Carrillo, Yasmín Lima Adam, María Elena Tovar González y María Patishtán Licanchitón.

Las galardonadas fueron recordadas como mujeres que trabajaron el doble para ser escuchadas, que abrieron puertas cuando aún no existían cuotas de género y que hicieron posible que las actuales generaciones participen con mayor libertad en la vida pública.

Legado

La presidenta estatal de 50+1 Chiapas, Alma Rosa Cariño Pozo, concluyó que el legado de las galardonadas ha sido fundamental en la construcción de un Chiapas más igualitario e incluyente, y que reconocerlas implicó también asumir la responsabilidad de continuar su lucha por la defensa de la igualdad, la paridad y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El evento contó con la asistencia de integrantes y representantes de los distintos capítulos del estado como Villaflores, Villacorzo, La Concordia, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Tenejapa, Larráinzar y otros municipios.