Reconocen a municipios con "Cero Observaciones"

Un total de 13 municipios de Chiapas, de todos los que hay en el territorio estatal, fueron reconocidos por promover acciones de transparencia y profesionalización a través del programa "Cero Observaciones".

Lysette Raquel Lameiro Camacho, rectora del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas A.C., informó: "gobernar es construir capacidades, es fortalecer instituciones y, sobre todo, es creer en nuestra gente".

Durante el acto protocolario, en el que estuvieron presentes las autoridades municipales reconocidas, mencionó que cada funcionario, desde el nivel operativo hasta el directivo, representa el rostro mas cercano del gobierno ante la ciudadanía.

Objetivo

El programa busca que los servidores públicos entren a una fase de profesionalización, con la intención de que puedan mejorar el servicio que brindan dentro de la administración pública.

Se informó que fueron alrededor de 216 horas de capacitación, las cuales se impartieron a más de 700 personas de los municipios que participaron.

El instituto, en una ficha técnica, compartió que se fortalecieron conocimientos en áreas vinculadas con la auditoría, obra pública, finanzas, derechos humanos, habilidades directivas y hasta salud.

"Se certificaron poco más de 420 servidoras y servidores públicos en estándares de competencia laboral del Conocer, organismo nacional que acredita las competencias laborales en México. Estas certificaciones se traducen en 220 hrs de capacitación y asesoramiento personalizado a cada servidor público municipal, estas acciones permiten que las y los servidores públicos municipales adquieran herramientas reales y efectivas para una mejor administración pública, más eficiente, más ordenada y siempre al servicio de la gente", se informó en la ficha técnica del evento.

La titular de la dependencia destacó que las presidencias municipales reconocidas, han mostrado liderazgo al entender que la profesionalización no es un gasto, al contrario, es una inversión que ayuda a tener municipios más transparentes.

Agregó que con esas acciones también se eleva la calidad de los servicios públicos, además de que se reducen errores y malas prácticas. Insistió que el liderazgo es clave para el buen gobierno de Chiapas.

Los municipios reconocidos fueron: Tecpatán, Arriaga, Berriozábal, Chilón, Comitán, Escuintla, Tonalá, Villacomaltitlán, La Independencia, Ocosingo, Huehuetán, Solosuchiapa y Tuzantán.