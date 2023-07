Reconocen a Ortega Figueroa por 40 años de trabajo

Como un reconocimiento a sus 40 años de trabajo con equipos infantiles y juveniles de futbol, las autoridades municipales y deportivas de Mapastepec pusieron el nombre del profesor Antonio Ortega Figueroa a dos canchas ubicadas en la unidad deportiva de ese lugar.

La develación de las placas tuvo lugar en días pasados junto con la inauguración del torno de la Liga Municipal de Futbol en las categorías infantil y juvenil.

“Yo no sabía nada, me tomaron por sorpresa. Fue algo muy emotivo, me hicieron llorar”, comentó en entrevista Ortega Figueroa, quien después de su jubilación como maestro de educación física, se dedica de tiempo completo a entrenar equipos infantiles y juveniles.

Nombramiento

Explicó que una de las canchas que llevan su nombre se llama Toño Ortega 1 y la otra Toño Ortega 2.

-¿Qué representa ese reconocimiento? –se le preguntó.

-Me hicieron llorar de alegría. Había muchos padres de familia y niños porque se inauguró el torneo de la liga infantil y juvenil. Estuvo también Erick Rodríguez, presidente de la Liga de Futbol, además de autoridades municipales.

Algunos padres de familia comentaron que Ortega Figueroa sacrifica su tiempo entrenando a niños y jóvenes, a veces bajo el agua y bajo el sol.

“Yo me dedico de lleno al futbol; la gente agradece eso y porque les hablo de todo a los niños y jóvenes, no solo de futbol. Si reprobaron una materia, por ejemplo, los suspendo o no van a partidos, porque los papás le van a echar la culpa al futbol. Les digo: no olviden la escuela y que ayuden a sus papás para que no le echen la culpa al profesor”, expresó Ortega Figueroa, hermano del difunto periodista Amado Avendaño Figueroa.

Recordó que en muchas ocasiones ha participado en campeonatos estatales y nacionales de diferentes categorías como entrenador o como parte del cuerpo técnico, como fue el caso en la selección Chiapas hace varios años.

“En Yucatán obtuvimos un honroso segundo lugar; perdimos la final con niños de fuerzas básicas del Atlas y Chivas”.