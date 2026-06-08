Reconocen a periodistas por su compromiso

El director general del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno de Chiapas (ICOSOyRP), José Luis Sánchez García, encabezó una convivencia con periodistas de distintos municipios de la entidad, en el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión.

Durante el encuentro, el titular del ICOSOyRP reconoció la labor que las y los periodistas realizan con responsabilidad y compromiso social a través de los medios y plataformas de comunicación, con el propósito de mantener informado al pueblo de Chiapas. Destacó que, a lo largo de la historia, el ejercicio periodístico ha sido fundamental en la construcción de una mejor sociedad.

Sánchez García señaló que, ante el impacto de las redes sociales y la dinámica de la inmediatez que prevalece en la actualidad, es indispensable fortalecer la preparación profesional y mantener el apego a la ética y la veracidad, a fin de preservar el valor y la credibilidad del periodismo. En ese sentido, resaltó que las y los comunicadores dedican su vida a buscar y transmitir la verdad con objetividad a la ciudadanía.

Dignifican labor periodística

Asimismo, afirmó que el gobierno que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impulsa acciones orientadas a dignificar la labor periodística y fortalecer el respeto a la libertad de expresión.

En representación del gremio, la periodista Verónica Vega Cisneros dirigió un mensaje en el que destacó el compromiso de quienes ejercen el periodismo para informar a la sociedad y defender la libertad de expresión como un derecho fundamental. Subrayó que detrás de cada nota, fotografía y transmisión en vivo existe un gremio que resiste pese a las adversidades y que honra el oficio con su principal herramienta: la verdad.