Reconocen a personal del INAH

Con una serie de actividades culturales, en el Museo Regional del Soconusco, se conmemora el 87 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En ese marco, el director del INAH en Chiapas, Leopoldo Daniel Pacheco Arias, hizo entrega de reconocimientos a trabajadores de entre 15 y 40 años de laborar en esa institución.

Actividades

El administrador del Museo, Juan Carlos Ballinas Rizo, explicó que se han efectuado conferencias, presentaciones artísticas y exposiciones, como la que se encuentra actualmente denominada “Hakama”, relacionada con prendas de vestir japonesa, que se realiza en coordinación con el Club Cultural Nikkei de Tapachula.

Aparte de ello, se encuentran abiertas las cinco salas de exposiciones permanentes, de estelas, primeros pobladores, Mexica, Olmeca e Izapa.

Acceso gratis

Explicó que por decisión de la dirección del INAH Chiapas, el Museo Regional del Soconusco seguirá con el acceso gratis para todos los visitantes, por lo que convocó a estudiantes que lo conozcan.