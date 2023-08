Reconocen a personal que combate al dengue

Al tomar protesta a integrantes del Comando Estatal e Interinstitucional para asegurar el abordaje sectorial en el control del dengue y otras arbovirosis, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó la importancia de mantenerse unidos en el cuidado de la salud, por lo que pidió reforzar las acciones de prevención y combate a esta enfermedad que ha regresado con fuerza en todo el continente, sobre todo, en América Latina.

“Debemos atenderlo con urgencia, corresponsabilidad y compromiso, no debe haber más bajas por esta enfermedad y en nuestras manos está atender estos asuntos de la salud. Todas y todos los que estamos aquí tenemos liderazgo porque el pueblo confía en nosotros y no podemos fallar, no vamos a escatimar ningún recurso, pueden esperar otros proyectos, pero la salud no, es urgente”, expresó en el marco del Día Internacional contra el Dengue.

Luego de resaltar el acompañamiento del Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal entregó reconocimientos y estímulos al personal de salud a pocos días de que se conmemorara el Día del Trabajador de Vectores, por lo que destacó el esfuerzo que realizan: “Sin importar el clima, no desisten en su tarea de cuidar la salud de las y los chiapanecos, muchas gracias por ese compromiso”.

El subdirector del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores, Fabián Correa Morales, informó que este año se ha registrado una alta transmisión de enfermedades por vectores en México y en países donde no se habían registrado casos, sin embargo, apuntó que en Chiapas existe un sistema de salud fortalecido y una Red de Municipios por la Salud que están preparados para prevenirlas y atenderlas.

De esta forma, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, precisó que día a día se sesiona caso por caso para la atención y seguimiento a la protección del pueblo chiapaneco, al cual exhortó a limpiar sus hogares; asimismo, convocó a la Red de Municipios por la Salud a seguir contribuyendo en las acciones de descacharrización, lo cual evite la reproducción de los mosquitos transmisores del dengue, el zika y el chikungunya.

Por su parte, el secretario de la Organización y Asuntos Laborales para las Secciones de Programas de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Germán Ulises Téllez Andrade, reconoció la labor del Gobierno de Chiapas al intensificar acciones para erradicar la propagación del mosquito, por ello, aseguró que trabajará de manera coordinada para velar por la salud en todas las comunidades del estado.

En tanto, el alcalde de Villaflores y presidente de la Red Chiapaneca de Municipios por la Salud, Mariano Rosales Zuarth, dijo que la colaboración ha impulsado la transformación de la salud, y aseguró que desde los ayuntamientos continuará este esfuerzo: “No bajaremos la guardia ni dejaremos de construir estrategias para consolidar municipios saludables”.

Tras subrayar las estrategias que se impulsan para el cuidado y la prevención de la salud, la diputada Martha Verónica Alcázar Cordero, presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado, refrendó su compromiso con este fortalecimiento de acciones y llamó a la sociedad a participar.